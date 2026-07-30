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ЕК ще даде нова оценка по процедурата за свърхдефицит срещу България през ноември

Следим много внимателно, заяви говорител на Еврокомисията

30.07.2026 | 15:46 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година.

Следим много внимателно и забелязваме, че, ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителят. Ще следим, включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на ЕК за състоянието на европейската икономика, добави той.

Тогава ще дадем оценка и по процедурата за прекомерен дефицит в България, каза говорителят.

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(БТА)

 

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Тагове:

процедура за прекомерен дефицит ЕК оценка
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