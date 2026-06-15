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Тяло на мъж е открито в изгоряла кола на пътя Батак – Доспат

Возилото се е възпламенило по време на движение

15.06.2026 | 12:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Овъглено тяло е открито в изгорял автомобил на пътя Батак – Доспат, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Сигналът за горящ лек автомобил "Фолксваген Голф Плюс", собственост на 50-годишен мъж от Пазарджик, е подаден снощи около 20:50 часа.

По първоначални данни автомобилът се е възпламенил по време на движение, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е спрял в подпорна стена.

За БТА говорителят на полицията Елена Стоилова посочи, че инцидентът е станал на път II-37 Батак – Доспат, при км 204+290, на около 15 километра преди град Доспат. Свидетели на инцидента са станали пътуващи в друг автомобил, които видели срещу себе си движеща се горяща кола и подали сигнал на телефон 112.

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Горящият автомобил е загасен от екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Доспат. При извършения оглед на шофьорското място е открито овъглено тяло.

Извършват се процесуално-следствени действия за установяване самоличността на починалия и причините за възпламеняването на автомобила. Тялото е транспортирано в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян за извършване на аутопсия. По случая е започнато разследване. 

 

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Тагове:

Тяло мъж открито изгорял автомобил пътя Батак -Доспат
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