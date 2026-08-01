От 1 август се вдигат осигурителните прагове, държавните служители започват да плащат осигуровките си

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. се увеличава от 550,66 евро на 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 г. От днес максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава от 2111,64 на 2300 евро. Увеличава се и минималният осигурителен доход за определени икономически дейности, предвижда приетият през юли от парламента и обнародван в "Държавен вестник" Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

На 24 юли парламентът окончателно прие и Закона за държавния бюджет за 2026 г. Няколко дни по-рано депутатите приеха и второто четене на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

От 1 август държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт заплащат личните си осигурителни вноски в съотношение между осигурителя и осигуреното лице 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40.

От 1 август 2026 г. се въвеждат нови доходни критерии за получаване на семейни помощи за деца. Еднократната помощ при бременност и месечната помощ за отглеждане на дете до 1-годишна възраст ще се отпускат при средномесечен доход на член от семейството до 466 евро. От същата дата месечните семейни помощи за деца (т.нар. детски надбавки) в пълен размер ще се отпускат при средномесечен доход на член от семейството до 415 евро. При средномесечен доход от 415,01 евро до 466 евро включително помощта ще бъде в размер на 80% от пълния размер.

По-високият доходен критерий за достъп до месечни помощи на семействата с деца ще позволи родителите на около 440 000 деца да продължат да получават подкрепа въпреки ръста на минималната работна заплата, посочиха от социалното министерство след приемането на бюджета.

При размерите на семейните помощи за деца няма промяна.