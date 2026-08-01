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Втори ден издирват 80-годишна жена от Ямбол

Станка Вълчева страда от деменция и е с нарушен слух

01.08.2026 | 10:25 ч. 1
Снимка: bTV

Снимка: bTV

Втори ден продължава издирването на 80-годишната Станка Вълчева от Ямбол. В акцията участват нейното семейство, близки, приятели и служители на полицията.

По информация на близките жената страда от деменция и е с нарушен слух, което прави ситуацията особено тревожна и увеличава риска за нейното здраве и безопасност.

Семейството отправя призив към всички граждани: ако някой е видял Станка или разполага с информация за местонахождението ѝ, незабавно да се свърже на телефон 087 888 4999 или да подаде сигнал на телефон 112.

Всеки сигнал, дори и да изглежда незначителен, може да бъде от решаващо значение за успешното ѝ откриване. Близките призовават хората да споделят информацията, за да достигне до повече хора и да увеличи шансовете тя да бъде намерена възможно най-скоро, отбелязва bTV.

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Станка Вълчева издирване Ямбол
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