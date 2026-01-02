Вдига се възрастта и стажа за пенсия

От тази година се вдига стажа и възрастта за пенсия. От 1 януари жените трябва да имат навършени 62 години и 6 месеца, а мъжете 64 години и 9 месеца. Спрямо 2025 г. нужната възраст се повишава с по 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете.

Вдига се изискуемият стаж за пенсия – за мъжете той вече е 39 години и 10 месеца, а за жените – 36 години и 10 месеца или с два месеца повече и за двата пола. Сегашните правила, приети през 2015 година, предвиждат до 2037 г. възрастта за пенсия да се качва, докато стигне 65 г. за двата пола.

Изискуемият стаж пък расте до 2027 г., като тогава той ще достигне 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.

Хората, които имат нужда да купят стаж за пенсия, ще плащат по миналогодишни цени до приемането на нов бюджет на държавното обществено осигуряване.

Сумите са обвързани с минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, а той остава на миналогодишното си ниво до нов бюджет - 550,66 евро.

Месечната сума за внасяне е равна на процента, определен за фонд "Пенсии" за родените преди 1 януари 1960 г., върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, т.е. 19,8% върху 550,66 евро, или 109,03 евро. Сумата за 1 година е 1308,36 евро за една година.

Има две възможности за откупуване на стаж. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж..