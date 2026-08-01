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Девет жертви на руска балистична атака срещу Киев тази нощ

В града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога

01.08.2026 | 08:41 ч. 18
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Броят на жертвите при руски удар срещу Киев, нанесен в ранните часове на днешния ден, достигна девет, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации (ГСЧС), цитирана от Франс прес.

"Има постъпили данни за пожари и разрушения от пет столични района", написа ГСЧС в Екс и добави, че 23 души са били ранени при балистичната атака.

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за най-малко трима убити и петима ранени.

"По първоначални данни трима души са убити в столицата. Петима жители на Киев са ранени. Всички ранени са настанени в болници", написа той в Телеграм.

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В още по-ранна публикация в същото приложение кметът съобщи, че Русия е подложила Киев на атака с балистични ракети.

"В града отекват взривове. Киев е атакуван с балистични ракети. Скрийте се в бомбоубежищата", написа Кличко в Телеграм.

Очевидци, цитирани от агенциите, съобщиха, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети.

Украинската столица изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на този вид заплаха, отбелязват агенциите.
(БТА)

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Тагове:

войната в Украйна балистична атака Киев
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