Хавайската икона на Богородица ще остане в църквата "Св. Неделя" до 5 август

Иконата на "Пресвета Богородица Хавайска" пристигна за първи път у нас.

От сутринта вярващи изпълниха столичния храм "Св. София", за да се поклонят и да се помолят за чудо.

След това тръгна литийно шествие със светинята до катедралния храм "Св. Неделя". Там стотици хора се стекоха, за да се поклонят пред иконата.

Обиколила е над 1000 храма в САЩ, Канада и Европа, а днес вече е у нас. Интересът към иконата е огромен, предаде репортер на Bulgaria ON AIR.

Снощи при пристигането на иконата на летището, както и по време на литургията днес от нея започва да тече чудотворно миро.

Патриарх Даниил каза, че няма желание, което Св. Богородица да не измоли от своя син и той да не го сбъдне за благото на хората.

Иконата ще обиколи още няколко епархии в страната. До 5 август тя ще остане в църквата "Св. Неделя".

Историята на иконата

Историята на тази необикновена икона започва през 2007 г. в дома на семейството на тогава още мирянин Нектарий в Хонолулу, Хавай.

Първо едно кръстовидно изображение на Спасителя, а малко след това и печатна икона на Иверската Божия Майка започват да излъчват благоуханно миро, придружено от силен аромат на рози.

Това става на големи църковни празници, сякаш с особено знамение и бързо е разпознато като чудо.

По свидетелството на отец Нектарий, една от първите получени милости чрез иконата е било изцеление на тежко болна негова близка, чиято болест неочаквано и необяснимо отшумява.

През юни 2008 г. Руската задгранична православна църква официално признава Хавайската мироточива икона за чудотворна и поверява на отец Нектарий грижата за нея.

Сред чудесата, приписвани на Божията Майка чрез тази икона, са изцеления от слепота, рак, парализа, болести на бъбреците, хронични болки и други тежки страдания.

Мирото, което излиза от хавайската икона, е маслоподобно вещество, от което излиза и аромат на рози.

В православната традиция мироточивите икони са смятани за голямо Божие благословение, като от тях мнозина християни получават изцеление на своите духовни, но и физически болести.

Какво представлява мироточенето?

Мироточива е икона, от която излиза ароматно масло. То се появява върху изрисуваната повърхност като капчици, а понякога като видима струя, която може да се събере върху памук. Миризмата от мирото е сладка, подобна на смирна или цветя. Излизането на миро от икони не е събитие, което Църквата очаква или сама създава.

В същото време вярващите не се покланят на мирото, нито го третират като магия.

Събитието е чудодейно явление, което показва Божието действие в света и застъпничеството на Майката Божия и светиите пред Бога за човечеството.

Чудото на мироточенето от иконите е и покана за покаяние, по-дълбока вяра, но не е заместител на тайнствата на Църквата - Изповед и Причастие.