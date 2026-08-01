Йотова от с. Гела: Както събудихте с гайдите си нашата Родопа, така се събужда и България

Гайдари от цялата страна участват в 23-ото Национално гайдарско надсвирване на Илинденските поляни над село Гела.

Президентът Илияна Йотова откри събитието.

"Когато сме заедно и си подаваме ръка, сме по-силни да градим бъдещето за нашите деца", заяви Йотова пред множеството хора на Илинденските поляни

Щастлива съм да съм сред толкова вълшебни изпълнения на гайди, толкова мило и родно е, подчерта в обръщението си президентът. В песните откриваме вплетени и хумора, и тъгата на родопчани, посочи тя и открои, че всяко движение на гайдите ни напомня кои сме и откъде сме и защо трябва да имаме самочувствие като българи. Ние сме един от най-старите народи в цяла Европа и това е нашата гордост, заяви Илияна Йотова.

Гайдата се превърна в емблема на България, подчерта държавният глава пред множеството хора, изпълнили Илинденските поляни. Тя припомни, че на Златната плоча на Вояджър, изстреляна в открития космос, лети и емблематичната песен на Валя Балканска под съпровода на гайдаря Георги Мусорлиев. По думите ѝ включването на песента в космическата мисия е огромно признание за страната ни и за талантите на българите.

Родовия събор Илияна Йотова определи като прекрасен повод близки хора да се съберат, да си спомнят за родовата памет, за историята, легендите и преданията и да ги предадат на следващите поколения, пище "Труд".

Както събудихте с гайдите си нашата Родопа, така се събужда и България. Когато сме заедно и си подаваме ръка като на хорото на тази поляна, сме по-силни да градим бъдещето за нашите деца, подчерта президентът.