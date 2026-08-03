Опашка пред БНБ за колекционерска монета "Преображенски манастир" (СНИМКИ)

БГНЕС 1 / 11 / 11

БНБ пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема "Преображенски манастир" с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г., от серията "Български църкви и манастири". Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро. Тиражът ѝ е 5000 броя, съобщава БНТ.

Въпреки горещия летен ден, още в 9 часа сутринта пред централата се изви опашка от чакащи.

Манастирът "Свето Преображение Господне", по-известен като Преображенски манастир, е четвъртият по големина в България. Разположен е на брега на река Янтра до великотърновското село Самоводене. Основан е по времето на Втората българска държава като метох на Ватопедския манастир в Атон, а през 1360 г. получава автономност. Царица Теодора (Сара) и синът ù цар Иван Шишман даряват много средства за благоустрояването му и той се превръща в един от духовните центрове, известен като "Сарин" или "Шишманов" манастир.

Манастирът е едно от основните културни и революционни средища във Великотърновско. Посещаван е от Васил Левски, Филип Тотю, Ангел Кънчев, поп Харитон и други революционни дейци.

По време на Руско-турската освободителна война манастирът е превърнат в болница. На 6 юли 1991 г. част от монашеските килии са напълно разрушени след едно от срутванията на скалите над манастира. При падането на скалните маси няма пострадали хора и храмът остава непокътнат. Част от разцепена на две скала и до днес стои там като свидетелство за чудото.

От днес всеки клиент може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.