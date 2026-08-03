Фелдшери и лекарски асистенти - неясен статут и ниски заплати

Лекарските асистенти и фелдшерите у нас се сблъскват с редица проблеми - неясна нормативна уредба, ниско заплащане и ограничени правомощия, които затрудняват работата им.

"Фелдшерите и лекарските асистенти от твърде дълго време се държат на "трупчета". Това означава, че подзаконовите нормативни актове не се актуализират. В тях все още фигурира само наименованието "фелдшер". Според изменението в закона съсловните организации фелдшерите вече са лекарски асистенти и се ползват с правата на такива, но правата им не са уредени и не са разписани. Те липсват от по-голямата част от подзаконовите нормативни актове", каза зам.-председателят на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите Галина Захариева за "България сутрин".

По думите ѝ не са ясни правомощията на лекарските асистенти.

"В Наредбата за установяване на смърт е записано, че това може да се извършва от лекар, а при липса на такъв - от фелдшер, но не и от лекарски асистент. Ако един лекарски асистент отиде на адрес с линейка и завари пациента починал, той не може да установи смъртта, което създава напрежение. И близките трябва да се търсят алтернативни решения в този тежък за тях момент", допълни Захариева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Попитана за разликата между лекарски асистент и медицинска сестра, тя отговори:

"Професията на лекарския асистент е създадена, за да може да замества лекаря в рутинни действия и ситуации. Той взима самостоятелни решения, извършва диагностично-лечебна дейност в определени граници и носи самостоятелна отговорност. Сестрата има изпълнителни функции. Тя изпълнява чужди нареждания и не носи пряка отговорност".

"Ние се срещаме с всички, от които зависи, но няма реални действия в посока уреждане на статута ни. Предполагам, че тук става въпрос за сблъсък с други интереси и явно не можем да ги преборим на този етап. Фелдшерите и лекарските асистенти биха могли да поемат липсата на извънболничната помощ в населените места, в които така или иначе няма. Но това ще намали хоспитализациите", каза още събеседникът.

Тя подчерта, че уреждането на наредбите е в правомощията на министъра на здравеопазването.

"Той би могъл да реши голяма част от нещата сам. Разбира се, налагат се и някои законови промени по отношение на финансиране на практиките на лекарските асистенти, защото в момента има решение да има такива практики, но те не са обезпечени финансово. Фелдшерите учат 4 години - бакалавърска степен", поясни Галина Захариева.