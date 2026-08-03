Банка ДСК стартира напълно автоматизиран онлайн процес за нови бизнес клиенти

Банка ДСК предоставя възможност новите клиенти да открият разплащателна сметка, да заявят бизнес дебитна карта, електронно банкиране и бизнес план за ежедневно банкиране в рамките на един напълно автоматизиран онлайн процес. След завършването му клиентът разполага с всичко необходимо, за да започне да банкира веднага.

Процедурата отнема до 20 минути, не изисква посещение в офис или обмен на хартиени документи, а всички заявени продукти и услуги се подписват онлайн с един договор чрез квалифициран електронен подпис.

Като част от процеса клиентите могат да изберат един от четирите бизнес плана на банката – Начало, Прогрес, Развитие или Хоризонт, съобразени с различните етапи от развитието на бизнеса им. Плановете обединяват основни банкови продукти и услуги за ежедневно банкиране, като осигуряват по-добра предвидимост на разходите за бизнеса чрез фиксирана месечна такса.

Към юни 2026 г. над 80% от активните бизнес клиенти на Банка ДСК използват план за ежедневно банкиране, което потвърждава стремежа на бизнеса към удобство, предвидими разходи и достъп до основни банкови услуги.

Дигиталните канали все по-често се превръщат в предпочитан начин за стартиране на банкови отношения от малкия бизнес. Към юни 2026 г. близо 7 от всеки 10 нови микробизнес клиенти на Банка ДСК откриват първата си сметка онлайн, самостоятелно или при необходимост с помощта на банков експерт.

Новата възможност е част от последователната стратегия на Банка ДСК за дигитализация на услугите за бизнеса. Още през 2022 г. банката въведе изцяло дигитален процес за откриване на бизнес сметка, а през 2025 г. стана първата банка в България, която предложи напълно автоматизиран процес за откриване на набирателна сметка за дружества в процес на регистрация. Днес над 50% от набирателните сметки в Банка ДСК се откриват дигитално, което показва все по-голямото доверие на предприемачите към дистанционните банкови услуги.

„В Банка ДСК разглеждаме дигитализацията като възможност да дадем на предприемачите повече време, повече удобство и по-бърз достъп до услугите, от които зависи ежедневната им дейност. Нашата стратегия е да изграждаме цялостни дигитални решения, които улесняват управлението на бизнеса и създават по-добро клиентско изживяване на всеки етап от неговото развитие“, коментира Камен Кирилов, директор „Малък бизнес“ в Банка ДСК.