Тръмп жъне успехи, спечели шампионат по голф за ветерани

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с ентусиазъм сподели кадри от поредния си голф триумф, след като в неделя спечели клубния шампионат и шампионата за ветерани на своето игрище в Ню Джърси.

"Победният удар в клубния шампионат на Бедминстър!“, написа Тръмп в социалните мрежи, придружавайки публикацията с видео, на което се вижда как праща топката на съвсем малко разстояние от дупката. "Благодаря много на всички, които взеха участие", каза след това президентът.

Тръмп се хвали сам

В неделя 80-годишният Тръмп записа резултат от 70 удара. Макар това постижение да не може да се мери с резултата от 34 удара, за който Ким Чен Ир твърдеше, че е постигнал през 1994 г., след победата си Тръмп демонстрира същата "скромност“ като покойния севернокорейски диктатор.

"Спечелих с резултат 70 и за мен е голяма чест, че за разлика от останалите участници, разполагам с много малко време за тренировки, тъй като съм съсредоточен върху много други неща. Нарича се талант, аз го притежавам, а те - не!“, не спря да се хвали президентът.

Игрището на Тръмп в Бедминстър трябваше да бъде домакин на шампионата PGA през 2022 г., но организаторите отмениха събитието след щурма на Капитолия в САЩ на 6 януари.

Вместо PGA, през последните години игрището в Бедминстър прие няколко турнира от новия тур LIV Golf. Все още обаче не е ясно дали LIV Golf ще продължи да плаща за ползването на игрищата на Тръмп, след като организацията беше лишена от финансирането си от страна на Саудитска Арабия.

Стандартният брой удари (пар) за игрището в Бедминстър е 72, което означава, че Тръмп е завършил с два удара под пара, за да си осигури двойната победа. Резултатът от 70 удара идва година след като Белият дом публикува карта с резултати, според която Тръмп е постигнал 69 удара (три под пара) на същия ежегоден турнир през 2025 г. Официално той спечели въпросния турнир с преднина от десет удара.

Тръмп беше забелязан да се среща с военнослужещи по време на посещението си в Ню Джърси, като наблюдатели отбелязаха, че той все още е бил с ръкавицата си за голф, докато е поздравявал военните.

Американският президент е известен със страстта си към голфа и неведнъж е изтъквал уменията си: "Играл съм много и съм играл добре. Много малко хора могат да ме победят на голф".

Въпреки това, забележителните му постижения и обявяваните резултати, през годините често са предизвиквали скептицизъм сред критици и спортни журналисти.

Спортният журналист Рик Райли, автор на книга за навиците на Тръмп в голфа, неведнъж е поставял под съмнение легитимността на победите му в клубни шампионати, като веднъж е заявил: "Що се отнася до измамите, той е 11 по скалата от едно до 10".