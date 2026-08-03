"България Еър" представя Ери – новият AI асистент, който помага на пътниците 24/7

Националният авиопревозвач прави още една стъпка към по-бързото и удобно обслужване на своите клиенти с внедряването на нов интелигентен виртуален асистент – Ери. Новата функционалност вече е достъпна на сайта на авиокомпанията и предоставя незабавна помощ при най-често задаваните въпроси, свързани с пътуването.

AI асистентът Ери използва технологии с изкуствен интелект, за да насочва потребителите към необходимата информация само за секунди. Вместо да търсят отговори в различни раздели на сайта, клиентите могат да зададат въпрос директно в чата и да получат бърза и ясна информация по широк кръг от теми.

Сред възможностите на виртуалния асистент са съдействие при резервации, информация за отменени или разписани полети, правила за превоз на багаж, подаване на жалби и рекламации, съдействие при неуспешно издадени билети, както и информация за програмата за лоялни клиенти Fly More. Ери може да помогне и при ориентиране в услугите на "България Еър", като насочва потребителите към правилната информация според конкретния им казус.

Интерфейсът е разработен така, че разговорът с асистента да бъде максимално естествен и интуитивен. Потребителите могат да изберат готова тема чрез бутоните в чата или просто да въведат своя въпрос със свободен текст. Това значително улеснява достъпа до информация и спестява време, особено когато клиентите се нуждаят от бърз отговор преди полет.

Въвеждането на Ери е част от стремежа на "България Еър" да развива своите дигитални услуги и да предлага все по-модерно и качествено клиентско обслужване. Чрез използването на изкуствен интелект авиокомпанията осигурява по-достъпна комуникация и по-бърза реакция на ежедневните запитвания, като същевременно улеснява пътниците във всеки етап от тяхното пътуване.

Новият AI асистент е достъпен директно през сайта на националния авиопревозвач – www.air.bg/ и е на разположение по всяко време, за да помогне на клиентите да намерят необходимата информация бързо, лесно и удобно.