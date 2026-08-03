Трима загинаха и 13 са ранени от отломки от дрон край град Геленджик, Русия

Трима души загинаха, след като отломки от дрон паднаха в село край курортния черноморски град Геленджик в Южна Русия, съобщи днес губернаторът на Краснодарски край, цитиран от Ройтерс.

Местните власти заявиха, че има и 13 ранени, сред които и деца.

Засега не е ясно какъв е произходът на безпилотния летателен апарат. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Киев все по-често нанася удари с дронове дълбоко на руска територия по военни, промишлени и енергийни обекти. Украинските власти заявяват, че целта е да бъдат отслабени военният потенциал на Москва и приходите от износа на петрол и газ, използвани от Кремъл за финансиране на войната.

Краснодарският край, където се намират важни черноморски пристанища, нефтени съоръжения и военноморската база в Новоросийск, многократно е бил обект на подобни атаки. Москва и Киев отричат умишлено да атакуват цивилни.

(БТА)