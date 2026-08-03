Cool Den готвят щур концерт на 16 септември в София

Ден след началото на учебната година една от любимите български групи Cool Den се качва на сцената на Vidas Art Arena за щур концерт по покана на Fest Team. Бандата ще забие на 16 септември на малката сцена в сърцето на Борисовата градина, а билетите вече са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 12 евро.

Тяхното звучене е уникално по себе си, обединяващо алтърнатив рок, ска, пънк, гръндж, хип-хоп и реге. А текстовете им, както могат да са забавни и комични, така могат да повдигат и сериозни теми. Текстовете им са изпълнени с истории от и за живота, наблягат на емоции и теми, които докосват всички възрастови групи. Някои от тях карат публиката да се замисли, други ги трогват, а трети - просто ги разтанцуват.

Cool Den се сформира през 2018 г. и има три студийни албума зад гърба си - "1" (2020 г.), "Тази земя" (2021 г.) и "Фар и Факла" (2024 г.), включващи общо 40 песни и 18 съпровождащи ги видеоклипа. Бандата вече работи и по четвъртия си албум.

Освен фронтмена на групата - Никола Симеонов, в нея са още: Ивайло Петров (китара, вокал), Васил Андреев (бас) и Теодор Чирпанлиев на барабани, добре познат и от "Цар Плъх".

Бандата дори кани всички желаещи да се включат в стейдж дайв - запазената марка на вокалиста Никола Симеонов, който не пропуска да се гмурне в публиката по време на лайвовете им. Разбира се, концертът няма как да мине без големите им хитови парчета като "Никулден", "Характер", "Молец", "На баба ти хвърчилото" и други.