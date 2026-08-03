Левски ще срещне АЕК на прага на Шампионската лига при успех над Кайрат

Левски ще се изправи срещу гръцкия АЕК в плейофния кръг на Шампионската лига, ако успее да елиминира Кайрат в третия квалификационен етап на турнира. Това определи жребият, изтеглен днес в централата на УЕФА в Нион.

Преди да мислят за последната крачка към основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир, "сините" обаче трябва да преодолеят казахстанския шампион.

Ако стигне до плейофите, Левски ще бъде домакин в първата среща, която е насрочена за 18 или 19 август. Реваншът ще се изиграе седмица по-късно в Гърция.

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