В кадър: Започна почистването на "Скритото езеро" в Южен парк

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Столичната община започна активните дейности по почистването на "Скритото езеро" в Южен парк III. Това е третото и последно напълно пресъхнало езеро в парка, което ще бъде възстановено в рамките на гражданския проект "Езерата на Южния парк", част от програмата за гражданско бюджетиране "Идеи за града", съобщиха от общината.

За почистването на езерото е мобилизирана специализирана техника - верижен багер, два комбинирани багера, високопроходим самосвал 6x6 и машини на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). В работата участват още екипи на Столичната община, СПТО и ВиК.

Предстои да бъдат изгребани и извозени над 1500 кубични метра тиня и наноси от площ, по-голяма от един декар. За да бъде запазена парковата инфраструктура, на обекта работи и специализирана машина, която измива гумите на тежката техника преди тя да напусне строителната площадка.

Следващият етап започва след 15 август

"Напредваме бавно, но сигурно, като следваме стриктно плана и екологичните изисквания. "Скритото езеро" е последното от изцяло пресъхналите езера, в които влизаме с тежка техника в този период, за да не смущаваме гнезденето на птиците в останалите водни площи. След 15 август, когато този период приключи, ще стартираме дейности и в езерата с вода и живот в тях. Тогава ще разчитаме и на подкрепата на доброволци, тъй като работата по гражданските проекти е истински смислена тогава, когато се върши заедно с гражданите, а не въпреки тях", заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Както и в предишните етапи на проекта, дейностите се извършват при пълна прозрачност, под контрола на Обществения съвет и в съответствие с препоръките от екологичния доклад на Научноизследователския сектор (НИС) към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

В момента екипите работят единствено в пресъхналите езера, за да не бъде нарушено биологичното разнообразие. След 15 август, когато приключи размножителният период и гнезденето на птиците, Столичната община ще започне работа и в останалите езера от каскадата.

Тогава са планирани и мащабни доброволчески акции, в които гражданите ще могат да се включат в облагородяването на крайбрежните зони.

Призив към посетителите

Работната площадка около "Скритото езеро" е обезопасена с предупредителни ленти, а информационните табели за проекта са преместени на видими места по нейния периметър.

От Столичната община призовават гражданите да не преминават зад ограничителните ленти и да не навлизат в работната зона. На място работи тежка механизация и съществува реална опасност от инциденти, а операторите на машините не разполагат с пълна видимост във всеки момент. Присъствието на външни лица в района може да застраши както тяхната, така и собствената им безопасност.