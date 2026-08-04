79-годишен мъж е загинал при челния удар на пътя София - Варна

79-годишен мъж от София е загинал при тежката катастрофа, станала вчера на главния път София - Варна в района на лясковското село Добри дял, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначални данни лекият автомобил, управляван от възрастния мъж и движещ се в посока София, е навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е ударил челно в товарен камион, шофиран от 55-годишен мъж, също от София.

Причините за катастрофата се изясняват

Какво е довело до тежкия инцидент, тепърва ще установява разследването. Шофьорът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна.

На мястото на катастрофата е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

Движението по пътя беше временно спряно

След тежкия сблъсък, станал около 14:00 часа вчера, движението по пътя София - Варна в района на Добри дял беше временно преустановено.

Автомобилите с тегло до 12 тона бяха пренасочвани по обходни маршрути, а тежкотоварните превозни средства останаха да изчакват на място до възстановяването на движението.