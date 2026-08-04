Николов: Лабораторията е работела сутрин, това е най-опасната дрога

Главният секретар на МВР Любомир Николов даде повече подробности около акцията на ГДБОП, при която беше разбита лаборатория на фентанил.

“Хванати са четири сделки с дрогата. Те показват, че в цялата страна наркотикът се зареждал от лабораторията в столичния кв. "Факултета”, каза още Николов.

Главният секретар обясни, че лабораторията работела само сутрин - от 5 до 7:30 часа и правела по около 6 до 10 кг фентанил.

“След това дрогата тръгвала из страната. Смята се, че бандата от 7 души е била монополист и е работела само за вътрешна употреба. Няма данни нито за хванат на вход в България фентанил, нито на изход”, каза още Николов и посочи, че се надява от утре всички фентанилови наркомани да са в абстиненция.

Главният секретар на МВР на няколко пъти посочи, че това е най-опасната дрога.

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Експертизи на предишните 4 пратки показали, че веществото било силно токсично и много чисто. Дилърите на ниско ниво го разреждали, което правело дрогата още по-опасна. Арестуваните са от 42 до 53 години, с криминални регистрации и действат в цялата страна. Ще се проверяват печалбите им.

Групата е много конспиративна, не е демонстрирала висок стандарт на живот - нито дилърите, нито готвачите. По данни на МВР единият задържан се научил да прави дрогата по клипчета, които гледал в интернет приложения.

Бандата е правела дрогата в имот в затънтена част на кв. "Факултета". Собственик е Столична община, но има и документи за отдаване под наем.