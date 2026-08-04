Д-р Дечев: Проблемът на НЗОК не е бюджетът, а липсата на контрол

Рекордният бюджет на Националната здравноосигурителна каса сам по себе си не гарантира по-добро здравеопазване. Това заяви бившият управител на НЗОК д-р Дечо Дечев в студиото на "Денят ON AIR".

Според него основният проблем не е размерът на бюджета, а липсата на ефективен контрол върху разходването на средствата.

"Милиардите нямат отношение към контрола върху тяхното използване. Контролът е съвсем друго нещо", подчерта Дечев.

Той допълни, че от години се говори за слабия контрол, но реални мерки за подобряването му така и не се предприемат.

По думите му най-често Касата се източва чрез отчитане на неизвършени медицински дейности или на дейности, извършени в по-малък обем от отчетения.

"Ако от ръководството дойде посока, в която контролът да бъде обективен и ефективен, има експертен потенциал, който да проведе такава политика", каза той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Бившият управител на Касата отказа да посочи конкретен размер на средствата, които се губят, но припомни, че за шест години бюджетът за болнична помощ се е удвоил, а въпреки това системата е стигнала до дефицит.

Той подчерта, че през 2019 г., когато е оглавявал НЗОК, институцията е приключила годината без дефицит по всички пера.

Дечев призна, че натиск върху ръководството на касата винаги е съществувал, но предупреди, че не бива да се преминават определени граници.

"Червените линии" са тогава, когато благодарение на натиска очевидни нарушения се позволяват да не бъдат публично обявени", заяви той.

Според него в България броят на лекарите остава приблизително същият от десетилетия, но лечебните заведения са значително повече, което разпилява кадровия ресурс.

По темата за Националната детска болница Дечев заяви, че страната безспорно има нужда от модерно лечебно заведение за деца, но според него то трябва да бъде изградено като част от голям болничен комплекс.

Бившият управител на НЗОК отправи и критики към политиците, които според него избягват непопулярните решения.

Той посочи, че в някои населени места ще се наложи преструктуриране или закриване на болници, ако това гарантира по-качествена медицинска помощ.

"Трябва да се понесе политическият риск и да се предвидят такива мерки, които на първо време може да не бъдат популярни", подчерта Дечев.

В края на разговора той коментира и промените, свързани с обществените поръчки в частните болници.

Според Дечев те няма да доведат до съществен резултат, ако липсва реален контрол върху цялата верига на доставките – от производителя до лечебното заведение.