Кийт Ърбан с разбито сърце от новата връзка на Никол Кидман

Кийт Ърбан явно не приема добре новата връзка на бившата си съпруга - Никол Кидман.

59-годишната актриса започна романтични отношения с американския бизнесмен и инвеститор Майкъл Райнщайн. И се казва, че Кийт е "абсолютно съсипан".

"До този момент вратата беше здраво затворена - на връзката му с Никол. Но сега той все още има надежди, че може да има шанс за помирение. Той е абсолютно съсипан и преминава през това чувство на дълбока загуба отново и отново", съобщават от австралийското издание "New Idea", предават от "Daily Mail".

Твърди се още, че 58-годишният музикант иска да продължи напред.

"Да вижда Никол привидно да продължава напред, му позволява да направи същото. Не бъдете изненадани, ако Кийт се покаже със собствен "романс за отмъщение". Той знае, че трябва да продължи напред", обясни още източникът.

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