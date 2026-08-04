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Кийт Ърбан с разбито сърце от новата връзка на Никол Кидман

Актрисата е с бизнесмен

04.08.2026 | 21:13 ч. Обновена: 04.08.2026 | 21:13 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кийт Ърбан явно не приема добре новата връзка на бившата си съпруга - Никол Кидман.

59-годишната актриса започна романтични отношения с американския бизнесмен и инвеститор Майкъл Райнщайн. И се казва, че Кийт е "абсолютно съсипан".

"До този момент вратата беше здраво затворена - на връзката му с Никол. Но сега той все още има надежди, че може да има шанс за помирение. Той е абсолютно съсипан и преминава през това чувство на дълбока загуба отново и отново", съобщават от австралийското издание "New Idea", предават от "Daily Mail".

Твърди се още, че 58-годишният музикант иска да продължи напред.

"Да вижда Никол привидно да продължава напред, му позволява да направи същото. Не бъдете изненадани, ако Кийт се покаже със собствен "романс за отмъщение". Той знае, че трябва да продължи напред", обясни още източникът.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

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