Какво ще решава Министерският съвет днес

Министерският съвет ще проведе редовно заседание днес. Вижте какво ще решава правителството.

1.Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение за прекратяване на Паралелно споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, подписано от председателя на Единния съвет за преструктуриране на 11 ноември 2021 г. и от министъра на финансите на Република България на 25 ноември 2021 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Решение за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 - 2028 г., одобрена с Решение № 484 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за бюджетната процедура за 2027 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5.Проект на Решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 г. за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави - членки на Европейския съюз.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

6. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Вътрешен пазар и индустрия", проведено на 9 и 10 юли 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за определяне на Единно звено за контакт в изпълнение на Регламент (ЕС) 2024/1735 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство в областта на технологиите за нулеви нетни емисии и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за приемане на План за действие към Стратегията за превенция на престъпността през 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи", проведено на 16 юли 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-частна държавна собственост на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия" към Конфедерацията на независимите синдикати в България и върху имот- частна държавна собственост на Националния синдикат „Отбрана" към Конфедерацията на труда „Подкрепа".

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за приемане на Доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Кипърското председателство на Съвета на ЕС (1 януари - 30 юни 2026 г.).

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 14 юли 2026 г. в Брюксел, Белгия.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие", проведено на 17 юли 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на правосъдието

14. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Постановление за откриване на филиал в структурата на Лесотехническия университет - София в гр. Бургас.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Постановление за откриване на Институт „Център за славяно- византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев" в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. Проект на Решение за изменение на Решение № 88 на Министерския съвет от 2026 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Министерството на здравеопазването, Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и за изменение на Решение № 926 на Министерския съвет от 2022 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Министерството на здравеопазването и на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд - София област, и на Върховния административен съд и за отмяна на решение на Министерския съвет.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на 26 юни 2026 г., гр. Люксембург, Велико Херцогство Люксембург.

Внася: министърът на енергетиката

21. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура" за реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември", находящи се в землищата на село Габровица, село Момина клисура, село Сестримо и град Белово, община Белово, област Пазарджик.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. Проект на Решение за одобряване на Годишен отчет за 2024 г. за изпълнението на включените проекти за добив на минерална вода в Плана за действие на държавните концесии за периода 2021 - 2027 г. и за изпълнението на действащите концесионни договори за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия - част от Национален парк „Пирин" - „Ски