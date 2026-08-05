Нивото на Дунав падна до критичните 1.60 м край Белене

Нивото на река Дунав продължава опасно да спада.

"Към днешна дата нивото на реката при Русе е минус 94 см, което е с 2 см по-ниско спрямо предходното денонощие. Прогнозите са до края на седмицата то да достигне минус 100 см", съобщи за БТА директорът на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ Ивелин Занев. При Свищов нивото е минус 30 см, а при Лом - минус 4 см.

"Такива ниски стойности обикновено се регистрират през септември в най-сушавите години, докато сега те се наблюдават още в началото на август", отбеляза Занев.

Метеоролозите не очакват промяна в климатичните условия в следващите 10 дни. "Валежи, които бързо да вдигнат нивото на Дунав, не се очакват в следващите десет дни", заяви пред БНР Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

Корабоплаването не е преустановено административно, но много конвои са в изчакване. Към днешна дата в българския участък на Дунав минимални дълбочини от около 1.60 м са измерени в участъците на Белене и Батин. Навсякъде другаде дълбочините са минимално 1.80 м. Това не позволява преминаването на тежко натоварени кораби и по чисто икономически причини корабособствениците може да откажат превоза на товари, защото не е рентабилно за тях.

"Ситуацията в района на Белене е притеснителна, защото нивото е наистина много ниско. Виждат се много новообразувани пясъчни коси. Корабоплавателният път там е с широчина около 60 м и минимална дълбочина 1,60 м. В района има и заседнала баржа, която се обслужва от друг плавателен съд", каза още Занев.

Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите.

Няма бедстващи екипажи, но има заседнали плавателни съдове в районите на Белене, Сомовит и село Гарван край Силистра. Те се намират извън границите на корабоплавателния път и не възпрепятстват движението по фарватера, като изчакват подобряване на навигационните условия. Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица в района на видинското село Гомотарци и впоследствие се наложи евакуация на пътниците със съдействието на Гранична полиция, вече е освободен и е продължил плаването си в сръбския участък на Дунав.

Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунав да спада още.

"Няма опасност от спиране на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на река Дунав, тя може да продължи да работи в следващите седмици", каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която посети вчера атомната централа.

Важен фактор за запазване на нормалната й работа на централата е добрата поддръжка на бреговата помпена станция, водните канали и хидротехническите съоръжения.

Благодарение на изградената преди години собствена брегова помпена станция в дълбок залив на реката сега се осигурява стабилната работа на всички съоръжения на атомната централа въпреки ниските нива на реката.