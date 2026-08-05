Много горещо днес, чакат се рекордни жеги

Сряда ще предложи типично лятно време с много слънце, високи температури и минимална вероятност за валежи. Следобедните температури ще достигнат между 33° и 38°, като най-горещо ще бъде в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните южни райони.

През деня атмосферата ще остане сравнително стабилна.

Ще духа слаб до умерен вятър

от изток-североизток, който в Източна България ще носи известно разхлаждане, но няма да успее да понижи чувствително температурите във вътрешността на страната. След обяд, под влияние на дневното нагряване, над планинските райони ще се развие купеста облачност. На отделни места, главно в Рило-Родопската област и Централна Стара планина, са възможни краткотрайни превалявания, но те ще бъдат локални и няма да окажат съществено влияние върху времето в страната.

В София чак привечер разхлаждане

В столицата денят ще започне със слънчево време и почти тихо. Следобед ще се появят временни увеличения на купестата облачност, но вероятността за валеж остава много малка. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималната температура ще достигне около 33-34°. Вечерта ще бъде приятна и спокойна. Облаците ще намалят до предимно ясно време.

В планините може да превали

Планинските райони ще се радват на предимно слънчево време през по-голямата част от деня. Следобед ще се развие купеста облачност, като само на отделни места в Рила, Пирин, Централна Стара планина и Родопите са възможни краткотрайни летни превалявания.

Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат около 30° на 1200 метра и 22° на 2000 метра, което създава добри условия за планински туризъм през първата половина на деня.

По Черноморието идеално за плаж

По Черноморието времето ще остане слънчево и подходящо за плаж. Ще духа умерен североизточен вятър, който ще поддържа температурите малко по-ниски спрямо вътрешността на страната.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°, а морската вода ще остане приятна за къпане – около 25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, което осигурява добри условия за морски туризъм.