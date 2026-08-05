Чудотворната хавайска Богородица остава в София и днес

Хавайска икона на Пресвета Богородица остава в храм "Св. Неделя" и в сряда



Поради засилен интерес и желание на вярващите чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще остане за поклонение в митрополитския храм "Св. Неделя" в столицата и утре 5 август от 7:00 до 16:00 часа, съобщиха от Софийската света митрополия.

В днешния ден, който първоначално беше насрочен като последна възможност за поклонение, се изви опашка от вярващи до ул. "Позитано". Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата.

През следващите дни иконата на Божията майка ще посети Никополска епархия, след това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславка.

На 17 и 18 август иконата ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август Света Богородица - Хавайска ще отпътува от България.