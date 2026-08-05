Мъж е в кома с черепно-мозъчна травма след побой в Разград, а извършителят е задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът за инцидента е получен от непълнолетния брат на 29-годишния, сочен за извършител на деянието. Момчето, на 14 години, от самуилското село Голям извор се е обадило на телефон 112, като съобщило, че в жилището е доведен човек в тежко състояние – с видими наранявания по главата и неконтактен. При пристигането на полицейските служители пострадалият вече бил изпаднал в безсъзнание. Той е транспортиран в болницата в Разград в кома и е настанен в отделението по анестезиология и интензивно лечение.

Говорителят на ОДМВР в Разград Илияна Георгиева обясни за БТА, че преди инцидента пострадалият е бил задържан от полицията за управление на автомобил след употреба на алкохол. След освобождаването му от Районното управление в Разград той се е срещнал с 29-годишния мъж, с когото са употребили алкохол. По-късно двамата са тръгнали към Попово с автомобил, шофиран от друг човек. По време на пътуването между тях е възникнал конфликт, след което са слезли от автомобила и е последвала физическа саморазправа. След нанесения побой пострадалият е бил качен обратно в автомобила и откаран в квартирата на по-младия, където е оставен в безпомощно състояние.

Извършителят е задържан в Районното управление в Разград. Той е криминално проявен и осъждан. Случаят е докладван на дежурен прокурор, води се разследване за причиняване на средна телесна повреда, уточни Илияна Георгиева.