Любимите песни събуждат паметта при хора с деменция

Музиката може да събужда спомени при хора с деменция, да подобрява походката при пациенти с болестта на Паркинсон и след инсулт, а в бъдеще дори да се превърне в персонализирано лечение. До този извод достигат учени, които изследват как различните елементи на музиката въздействат върху мозъка и тялото, пише National Geographic.

Любима песен може временно да върне паметта

Интересът към темата се засилва след случаи като този на 94-годишния Хенри, който страда от деменция. След като чува любима песен от младостта си, паметта и речта му временно се възстановяват.

Подобни реакции показват, че познатата музика може да активира мозъчни мрежи, свързани с паметта, емоциите и вниманието.

Според учените възприемането на музика не се ограничава единствено до слуховата кора. То включва и области от мозъка, свързани с движението, предвиждането на ритъма, паметта, емоциите и чувството за удоволствие.

Мозъкът сам изгражда ритъма

Екипът на невроучения Едуард Лардж от Университета на Кънектикът установява, че мозъкът не просто следва музикалния ритъм, а създава собствен вътрешен пулс, който се синхронизира с него.

Измерванията показват невронна активност дори когато съответният ритъм не присъства в самия звук. Според учените това означава, че мозъкът активно изгражда музикалния модел, вместо само да реагира на него.

Друго изследване на университета "Макгил" показва, че музика с темпо, съответстващо на естествения ритъм на човека, намалява усещането за болка по-ефективно от по-бързи или по-бавни мелодии.

Макар експериментът да е проведен със здрави доброволци, резултатите подсказват, че индивидуално подбраната музика може да има реален физиологичен ефект.

Звукова стимулация срещу натрупването на плаки

Учени от Масачузетския технологичен институт установяват, че звукова стимулация с честота 40 херца намалява натрупването на амилоидни плаки и подобрява паметта при мишки с модел на болестта на Алцхаймер.

Когато звуковите импулси са комбинирани със светлинна стимулация със същата честота, ефектът обхваща по-големи области от мозъка. В момента се проучва дали подобен подход може да забави развитието на заболяването и при хора.

Музика в помощ на движението

Най-близо до практическо приложение са технологиите за рехабилитация на пациенти с Паркинсон и на хора, преживели инсулт.

Разработена е система, която чрез сензори в обувките следи походката и автоматично променя темпото на музиката, за да подпомогне движението.

Клиничните изпитвания показват, че пациентите с болестта на Паркинсон увеличават значително ежедневната си физическа активност и ходят по-стабилно. При хората след инсулт е отчетено подобрение в скоростта на ходене.

Бъдещето е в персонализираните "акустични рецепти"

Специалистите смятат, че следващата стъпка е създаването на персонализирани "акустични рецепти". При тях ритъмът, темпото, мелодията и познатостта на музиката ще се подбират според конкретното заболяване и индивидуалните особености на всеки пациент.

Така музиката може да се превърне не просто в средство за развлечение, а в допълнение към съвременните медицински терапии.