Костадинов: Депутатите на ПБ провалиха заседание за Ива Михайлвова

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов отново разкритикува премиера Радев и депутатите му.

“Очевидно е, че Радев се опитва да замаже гафа на, както сам той казва, неговите депутати, които, макар че дадоха заявка, че ще работят без прекъсване, излязоха в дълга лятна ваканция и вчера не се явиха на заседание на свикана комисия”, казва Костадинов в прессъобщение, изпратено до медиите.

Народният представител Ангел Георгиев от “Възраждане” свика вчера спешно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната, на която присъстваха само представителите на “Възраждане”, ДБ, ПП и един от “Прогресивна България”.

Шест депутати от “Прогресивна България” липсваха, както и тези на ГЕРБ и ДПС, което провали заседанието на комисията.

Повод за извънредното заседание беше случаят на българската Ива Михайлова, която македонските власти не допускат на лечение в България. “Това заплашва 23-годишното момиче с инвалидизация, а на вчерашната комисия в подробни детайли пред депутатите щяха да бъдат изложени факти за случая от майката на пострадалата - Христина Михайлова. Спешността на случая, който е свързан с живота на младата българка, наложи въпреки липсващите депутати на “Прогресивна България” комисията да продължи в неформален диалог”, обясни Костадинов.

“Днес Румен Радев, като министър-председател, вместо да се заеме веднага със случая, излиза с твърдения, че го атакуват от плажа, докато той е получил отдавна договорен, вероятно не от неговото правителство, транш от Плана за възстановяване и устойчивост. Прав е Радев, неговите депутати го атакуват от плажовете на Сейшелите и Малдивите, където най-вероятно харчат парите на олигархията, която се прегрупира и застана от ГЕРБ и ДПС зад “Прогресивна България”, разкритикува Костадинов.

Друг принос, който изтъква министър-председателят, е, че България е придобила Института по история на българската емиграция в Северна Америка.

“Преди около два месеца аз се срещнах с министъра на културата - Евтим Милошев, който е шестият министър през последните години, с когото се срещам по повод на Института по история на българската емиграция в Северна Америка. По-голяма част от министрите, с които съм се срещал, са били от служебните правителства на Румен Радев. Служебни правителства, които взеха важни решение да бъде заменен българския лев с евро, но не направиха никакви действия, за да придобием по-рано архива. Поставих и на сегашния министър въпроса, който поставих на предишните министри преди него, и настоях архивът да бъде изкупен. Аз запознах министъра на културата с въпроса, свързан с него, и го уведомих, че през последните години “Възраждане” е дарила десетки хиляди левове от субсидията си за този архив. С две думи, ние свършихме цялата работа, за да има с какво да се похвали днес Румен Радев”, каза още лидерът на “Възраждане”.