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Лятото свършва: Първите щъркели поеха на юг

На птиците им предстои пътешествие от над 8000 км до Африка

05.08.2026 | 18:45 ч. 8
БДЗП

БДЗП

В Природозащитен център „Пода“ в Бургас вече забелязахме първите щъркели, отправили се към местата за зимуване – сигурен знак, че есенната миграция е започнала. Това съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на официалната си фейсбук страница. На птиците им предстои невероятно пътешествие от над 8000 км до Африка, посочиха от организацията. 

За да запазят силите си по дългия път, щъркелите използват топлите възходящи въздушни течения и следват добре познати миграционни маршрути, които им помагат да преодолеят огромните разстояния. Всяко ято, което преминава над нас в тези дни, е част от едно от най-впечатляващите природни явления – ежегодната миграция, която свързва Европа и Африка, допълниха от БДЗП.

От дружеството приканват всеки любител на птиците да ги наблюдава, като посети Природозащитен център „Пода“.

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