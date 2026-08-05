Превозвачите скочиха срещу постоянните ограничения за камиони

Ограниченията не могат да бъдат единственият начин за справяне с проблемите в транспортната система, заявиха от Камарата на автомобилните превозвачи в позиция до медиите.

Повод за реакцията са периодичните забрани за движение на тежкотоварни автомобили по определени участъци от пътната мрежа. От организацията посочват, че сред транспортния сектор се е натрупало сериозно напрежение заради начина, по който през последните месеци се въвеждат ограниченията и се организира движението на камионите.

"Секторът работи в постоянна несигурност"

"През цялото лято хората в сектора работят в условия на постоянна несигурност. Седмица след седмица се въвеждат нови ограничения, нови заповеди и нови режими на движение, които пряко засягат хиляди транспортни предприятия, водачи и всички участници в логистичната верига", пишат превозвачите.

От Камарата уточняват, че разбират необходимостта от въвеждане на мерки при определени обстоятелства, но не приемат начина, по който това се случва - в последния момент, без достатъчно време за реакция и без реална възможност транспортният бизнес да се приспособи към новите административни решения.

"Транспортната дейност не може да бъде организирана в рамките на няколко часа. Всеки курс е предварително планиран и съобразен с конкретни маршрути, графици за товарене и разтоварване, договорени срокове за доставки и нормативно определени периоди за управление и почивка на водачите", подчертават от организацията.

Превозвачите питат къде ще изчакват шофьорите

От Камарата поставят и въпроса при какви условия водачите трябва да изчакват отпадането на ограниченията.

"Когато движението на тежкотоварни автомобили бъде преустановено в определени участъци и часови диапазони, възниква въпросът къде и при какви условия ще бъде осигурен техният престой. Липсата на достатъчно подходящи места за паркиране и почивка на тежкотоварни автомобили създава реален риск водачите да бъдат принудени да останат в кабините на своите превозни средства при екстремни температури, без необходимите условия за безопасен престой и възстановяване", предупреждават превозвачите.

Искат дългосрочни решения, а не постоянни забрани

Според Камарата създаването на ясни, устойчиви и предвидими правила е отговорност на Министерството на транспорта и Министерския съвет. От организацията посочват още, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" носят пряката отговорност за състоянието и организацията на пътната мрежа.

Превозвачите настояват за реални и дългосрочни мерки за подобряване на инфраструктурата, вместо тежестта да бъде прехвърляна върху сектора чрез постоянни ограничения.

"Считаме, че ограниченията не могат да бъдат единственият инструмент за управление на проблемите в транспортната система. Безопасността на движението следва да бъде гарантирана чрез комплексен подход - качествена инфраструктура, добра организация на движението и ясни правила, които да отчитат както обществения интерес, така и реалните условия, в които работят превозвачите и водачите", се казва още в позицията.

Камарата на автомобилните превозвачи призовава институциите да започнат реален диалог с транспортния сектор и да създадат устойчив модел за управление на движението, който да гарантира едновременно безопасността на пътя и нормалното функциониране на транспорта.