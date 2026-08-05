"Като труп си": разказ от първо лице за живота с фентанил в България

Все по-масова става употребата на фентанил у нас. Пред Bulgaria ON AIR говори мъж, който призна, че употребява опасната субстанция, и разказа как тя действа върху организма.

Броят на задържаните при вчерашната акция на ГДБОП, при която беше разбита лаборатория за смъртоносния наркотик в столичния квартал "Факултета", нарасна до 10.

Кадри като тези, на които се виждат хора с отпуснати, но същевременно сковани тела, стават все по-честа гледка в района на Лъвов мост.

"Пуша билка от 16 години. И от фентанила слагат, но не всички. Аз съм зависим. Ако не пуша, не спя, не ям, не мога да работя, боли ме всичко", сподели наркозависим.

Самият той признава, че е изпадал в състояния като тези, заснети на кадрите. Питаме го как действа фентанилът и защо тялото заема характерната поза след употребата му.

"Аз съм като труп със счупен врат. Само краката те държат, нищо друго. Нагоре всичко е отпуснато. Като труп си, все едно са ти били упойка. Чуваш ги, ама нищо не можеш да кажеш", допълни наркозависимият.

Според основателя на център за лечение на зависими Пламен Йотински причината за това е изключително силното действие на фентанила – дори в минимални количества.

С подобни случаи той се сблъсква ежедневно. По думите му наркотикът е в пъти по-силен от познатите опиоиди.

"Той е 50 пъти по-силен от хероина. Това е много силен опиоид и човекът, който го е приел, често не успява дори да стигне до място, където да легне или да остане за известно време. Където ги свари, там падат", коментира Йотински.

Една от най-големите опасности, които крие фентанилът, е, че няма вкус и мирис и може лесно да бъде смесен с други субстанции.

До какъв край водят наркотиците, осъзнават и самите зависими, макар много от тях да продължават да ги употребяват.

"Грозна дрога е това, убива. Стойте далеч от дрогата", съветва наркозависимият.