Джиджи Хадид и Брадли Купър сключиха брак?

Джиджи Хадид и Брадли Купър май вече са сключили брак, издават от "Page Six".
31-годишната моделка и 51-годишният актьор предизвикаха такива слухове с една от последните си появи.
Звездите бяха заснети на разходка в Париж, като се вижда, че носят еднакви семпли пръстени на безименните си пръсти на лявата ръка. Пръстените изглеждат точно като брачни халки.
Двойката все още не е потвърдила тази информация.
Не се знае кога точно се е случила евентуалната сватба. Но Брадли не е носил този пръстен на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, която се проведе на 3-и юли в Ню Йорк. Така че - с Джиджи вероятно са сключили брак след това.
Още за двойката четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.