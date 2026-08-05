BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 98

Джиджи Хадид и Брадли Купър сключиха брак?

Забелязани с еднакви пръстени

05.08.2026 | 17:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Джиджи Хадид и Брадли Купър май вече са сключили брак, издават от "Page Six".

31-годишната моделка и 51-годишният актьор предизвикаха такива слухове с една от последните си появи.

Звездите бяха заснети на разходка в Париж, като се вижда, че носят еднакви семпли пръстени на безименните си пръсти на лявата ръка. Пръстените изглеждат точно като брачни халки.

Двойката все още не е потвърдила тази информация.

Не се знае кога точно се е случила евентуалната сватба. Но Брадли не е носил този пръстен на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, която се проведе на 3-и юли в Ню Йорк. Така че - с Джиджи вероятно са сключили брак след това.

Още за двойката четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Джиджи Хадид Брадли Купър брак пръстени
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem