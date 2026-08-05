Джиджи Хадид и Брадли Купър сключиха брак?

Джиджи Хадид и Брадли Купър май вече са сключили брак, издават от "Page Six".

31-годишната моделка и 51-годишният актьор предизвикаха такива слухове с една от последните си появи.

Звездите бяха заснети на разходка в Париж, като се вижда, че носят еднакви семпли пръстени на безименните си пръсти на лявата ръка. Пръстените изглеждат точно като брачни халки.

Двойката все още не е потвърдила тази информация.

Не се знае кога точно се е случила евентуалната сватба. Но Брадли не е носил този пръстен на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, която се проведе на 3-и юли в Ню Йорк. Така че - с Джиджи вероятно са сключили брак след това.

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