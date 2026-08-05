Започнаха безплатните прегледи в бургаската детска болница "Св. Анастасия"

Над 400 деца от страната са записани за безплатни профилактични прегледи в детската болница „Света Анастасия“ в Бургас към момента. Записването продължава, а само за днес - 5 август, когато започват прегледите в лечебното заведение, са заявени повече от 70 консултации, съобщиха от болницата.

Първото дете, прегледано в рамките на инициативата, е 13-годишно момче от София. То е претърпяло операция на ключицата в столично лечебно заведение и днес е преминало профилактичен преглед в бургаската детска болница. Безплатните профилактични прегледи ще се извършват до края на август от специалисти в различни медицински направления - детска педиатрия, детска урология, детска хирургия, детска неврохирургия, гастроентерология, ортопедия и травматология, образна диагностика и клинична лаборатория.

Прегледите ще се провеждат всеки делничен ден от понеделник до петък между 9:00 и 16:00 часа след предварително записан час. При наличие на медицинска документация от предходни прегледи или болничен престой, родителите могат да я предоставят на специалистите, уточниха от болницата.

На 7 август ще бъдат обявени и допълнителните медицински направления, в които ще се извършват консултации в периода от 10-и до 31 август.

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Детската болница „Света Анастасия“ получи разрешение за лечебна дейност в края на юли.

Спешното отделение на детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас ще разполага с две специално оборудвани линейки, за които вече е обявена обществена поръчка, съобщи за БТА директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков. По думите му автомобилите ще бъдат оборудвани така, че да могат да реагират при различни спешни ситуации, включително при необходимост от транспортиране и оказване на помощ на бременни жени и родилки.