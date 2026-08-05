Пожар избухна в ключов изследователски център на руската космическа агенция "Роскосмос" (ВИДЕО)

Пожар избухна в изследователски център, управляван от руската космическа агенция Роскосмос, в град Корольов край Москва, съобщава държавната информационна агенция ТАСС.

Централният изследователски институт по машиностроене е водещ изследователски институт на "Роскосмос".

На място са пристигнали пожарни екипи, които са започнали да гасят огъня.

Властите не са разкрили причината за пожара и не е публикувана информация относно неговия мащаб, жертви или щети.

One of the buildings at Roscosmos' main research institute, TsNIIMash, is on fire in Korolyov, Moscow region. The institute is central to Russia's space program and aerospace research. #Russia pic.twitter.com/tNbKsSQno9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026