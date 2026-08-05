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Пожар избухна в ключов изследователски център на руската космическа агенция "Роскосмос" (ВИДЕО)

На място са пристигнали пожарни екипи

05.08.2026 | 17:57 ч. Обновена: 05.08.2026 | 17:57 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Пожар избухна в изследователски център, управляван от руската космическа агенция Роскосмос, в град Корольов край Москва, съобщава държавната информационна агенция ТАСС.

Централният изследователски институт по машиностроене е водещ изследователски институт на "Роскосмос".

На място са пристигнали пожарни екипи, които са започнали да гасят огъня. 

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Властите не са разкрили причината за пожара и не е публикувана информация относно неговия мащаб, жертви или щети.

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