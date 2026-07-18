Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов с последна информация за пожароопасния сезон. Той отбеляза, че по искане на премиера Румен Радев е изпратен доклад с мерките за превенция от горски пожари.

По думите му изключително важно е в населените места, имотите на хората да бъдат разчистени от суха растителност преди пожароопасния сезон. "Около населени места също да бъде почистена растителността до земя. По отношение на нашата техника - да бъде приведена в изправност, да придобием нова техника и оборудване. Това са комплексни усилия ние да сме по-подготвени", посочи Джартов.

Последните две години пожарите бяха много тежки. Миналата година пожароопасният сезон беше по-продължителен, добави той.

Гл. комисар Джартов отбеляза, че пожарната продължава да получава техника, дронове и доброволци.

"84 дрона трябва да придобием, част от тях вече са налични и вече ги използваме. Почти обикновени дронове, голяма част от тях са снабдени с термокамери, за да видим къде има тлеещи огнища. Когато възникне пожарът с дроновете разузнаваме пожара, разбираме мащаба, параметрите и дали с екипите на място ще се справим или са необходими допълнителни. Значително намаляваме времето за овладяване на пожара", обясни още Джартов.

Джартов отбеляза още, че има две възможности за гасене на пожари от въздуха.

"ВВС са осигурили повече възможности - 6 хеликоптера, може да използва въздухоплавателни средства по механизма на ЕС. Той не е свързан само с летателна техника, може да идват и наземни екипи", поясни той.

Гл. комисар Джартов каза още, че втора група от 20 пожарникари се е включила в гасенето на пожари в Испания.

"Първата група се прибра, вчера замина втората група и ще остане там до края на месеца", допълни той.

Пожарите, предизвикани от искри на влак могат да достигнат до 7 километра фронт, заяви Джартов по bTV.

"Последните години имахме доста случаи, включително и тази година в Карловско имахме предизвикан от влакова композиция пожар, който беше с фронт 7 км. Имали сме и по-големи - 20 км фронт през 2024 г., ако не ме лъже паметта. Това са спирачки с недостатъчно добро качество, които вследствие на претоварването, което има на момента на намаляване на скоростта, или се счупват и запалват, защото са на висока температура и изхвърчат искри и палят растителността около жп линията. В повечето случаи хората предполагат, че някой си е изхвърлил цигарата, но от цигара не става такъв пожар, който има 7 километра фронт" добави той.

Александър Джартов сравни този сезон с миналогодишния

"Това, което е характерно за тази година е, че не можем да я съпоставим с предходните две заради дъждовете. Има пожари, но са много по-малко. Ако тази година горските пожари достигат до 1 000 декара миналата година са били до 20 000. Пожарите са доста по-малко", каза още той

Той даде и съвети към хората:

"Пожарите се предизвикват от високи температури, силен вятър, когато се извършват земеделски дейности. Съветваме хората да не палят открит огън в горещите дни, когато са в гората, да внимават. Ние като общество е изключително важно да се пазим", каза още той.

По думите му безводието затруднява положението.

"Опитваме да компенсираме с водоноски, но населените места с нарушено водоснабдяване остават предизвикателство", завърши той.