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Пожар избухна в депото за отпадъци край Ракитница

Към момента няма опасност за близките населени места

07.07.2026 | 20:23 ч. Обновена: 07.07.2026 | 20:23 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар избухна в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Сигналът е подаден днес в 16:40 часа, а огънят е обхванал голяма площ, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

На място работят три екипа на пожарната. В гасенето участват и водоноски на Община Стара Загора, както и специализирана техника на депото.

Към момента няма опасност за близките населени места.

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От РИОСВ имат готовност при необходимост да разположат подвижна станция за измерване на качеството на въздуха.

Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и поддържа постоянна координация с компетентните институции.

От Областна администрация Стара Загора посочват, че обществеността ще бъде информирана своевременно при промяна в обстановката.

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