Пожар избухна в депото за отпадъци край Ракитница

Пожар избухна в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Сигналът е подаден днес в 16:40 часа, а огънят е обхванал голяма площ, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

На място работят три екипа на пожарната. В гасенето участват и водоноски на Община Стара Загора, както и специализирана техника на депото.

Към момента няма опасност за близките населени места.

От РИОСВ имат готовност при необходимост да разположат подвижна станция за измерване на качеството на въздуха.

Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и поддържа постоянна координация с компетентните институции.

От Областна администрация Стара Загора посочват, че обществеността ще бъде информирана своевременно при промяна в обстановката.