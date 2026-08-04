19 акта след близо 200 проверки за незаконни отпадъци

Регионалните инспекции по околната среда и водите са участвали в 195 съвместни проверки с МВР между 30 юни и 10 юли. Акциите са били насочени към спазването на изискванията за управление на отпадъците, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Инспекторите са проверявали площадки за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, обекти за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, както и места за обработка на други видове отпадъци.

Контролът е обхванал и обекти и физически лица, за които е имало сигнали или данни, че извършват нерегламентирано събиране, съхраняване и третиране на отпадъци.

Най-честите нарушения са били свързани с работа без необходимото разрешително, както и с незаконно съхраняване, обработване и депониране на отпадъци на площадки, които не отговарят на изискванията.

При проверките са съставени 19 акта за административни нарушения. Издадени са и 88 задължителни предписания с конкретни срокове за отстраняване на установените проблеми.

Проверките ще продължат, за да се проследи дали предписанията са изпълнени. При наличие на данни за престъпление материалите ще бъдат изпращани на компетентната прокуратура.