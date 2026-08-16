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Гюров за 100-те дни на кабинета "Радев": Засмях се

Но всъщност не е смешно, когато обществото вижда едно, а му говорят друго, отбеляза той

16.08.2026 | 17:55 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Чух, че олигархията вече била елиминирана от политическата власт”.

Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си във Фейсбук.

Повод за публикацията му е настъпването на 100 дни от началото на управлението на правителството на Румен Радев.

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"Първо се засмях, защото се сетих как Цецка Цачева беше заявила от Китай, че правосъдната реформа в България е приключила!", добави Гюров в социалната мрежа.

"Но всъщност не е смешно, когато обществото вижда едно, а му говорят друго. Само актьорите се сменят", посочи още бившият премиер.

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