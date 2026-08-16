Мръсотия в Синеморец: Доброволец събра 320 литра боклук от Велека

За малко повече от час доброволец събра около 320 литра отпадъци от района между края на Синеморец и моста при река Велека. За акцията той разказва във Фейсбук групата "Синеморец и приятели". Става така, че сутрешното му тичане край реката се превърнало в почистване на замърсените участъци.

По думите му количеството отпадъци се оказало много по-голямо от очакваното, а чувалите, които носел със себе си, дори не били достатъчни. Най-сериозно било замърсяването около паркинга за лодките, както и в началото и края на селото, в района на табелите към Резово.

Ето какво пише той:

Сутринта тичах покрай Велека и ми направи впечатление колко е мръсно между края на селото и моста при реката. Оказа се по-голяма кочина от очакваното, за 70 минути събрах 320 литра всевъзможен отпадък, като чувалите дори не ми стигнаха, можеше и още. Най-зле е около паркинга за лодките и в началото/края на селото при табелите към Резово.

Синеморец е такова райско кътче, изключително жалко и тъжно е, че не го ценим и пазим всички. Не е толкова трудно да си мятаме фасовете, хартийките, опаковките от бира и прах за пране там, където им е мястото - в коша за боклук. Принципно и 2-3-годишните деца (би трябвало да) го знаят.