Методи Лалов изрази готовност да стане главен прокурор

Бившият председател на Софийския районен съд (СРС) и настоящ адвокат Методи Лалов обяви, че е готов да се кандидатира за поста на главен прокурор. Той заяви, че като бивш съдия с познания за системата и адвокат с „външен поглед“ може да преобрази държавното обвинение, предава Евроком.

Според Лалов в прокуратурата са широко разпространени "зависимости, корупция, мързел и коравосърдечност". Той изтъкна като свой опит успешното управление на СРС, където е ръководил над 860 съдии и служители, и подчерта, че винаги се е водил от принципите на безпристрастност и прозрачност.

"Напуснах съдебната система, за да се боря за реформи", посочва Лалов. По думите му настоящата съдебна система защитава „единствено олигархията и се грижи главно за собственото си охолство“. Той допълни, че продължава да се бори като адвокат и граждански активист.

Сред основните си предимства Лалов изброява независимостта си и ясната си визия как да трансформира прокуратурата в ефективна институция. Той обеща да прилага закона еднакво за всички, да работи за пълна прозрачност и да се бори с корупцията и организираната престъпност.

Методи Лалов призова политиците, чрез министъра на правосъдието и бъдещите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, да подкрепят кандидатурата му. Той ги предизвика да докажат, че заявките им за реформа "не са само празни приказки".

В обръщението си той директно попита ръководствата на ГЕРБ, ПП, ДБ, "Възраждане", ДПС, БСП, МЕЧ и "Величие" дали са готови да го подкрепят. Лалов се обърна и към медиите с призив да информират обществото, "че има човек, който е готов най-сетне да донесе истинска промяна в прокуратурата".