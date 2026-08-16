Юли се превърна в един от най-кървавите месеци за Русия от началото на войната срещу Украйна. Руските войски са понесли опустошителни загуби на бойното поле.

Междувременно въоръжените сили на Украйна регистрираха най-големите си териториални придобивки през последната година. РБК-Украйна съобщава това, позовавайки се на The New York Post.

През юли Русия e загубила 42 860 души на бойното поле, включително убити и ранени

Това е най-високата цифра от януари 2025 г. и четвъртият най-кървав месец от началото на войната през 2022 г.

Според експертни оценки общият брой на руските загуби наближава 1,5 милиона, а набирането на нови войници се превръща във все по-голям проблем за Владимир Путин. В същото време, в случай на недостиг на войници, той може скоро да се наложи да започне мирни преговори. Изданието посочва, че през последните месеци Путин е толкова обезкуражен, че е трябвало да примамва сънародниците си във войната с фалшиви обещания за "тиха служба" или да набира африканци чрез подобни измамни схеми.

Междувременно, въоръжените сили на Украйна освободиха около 780 км² на южния фронт, като си върнаха 26 населени места по фронтовата линия и ги върнаха под пълен украински контрол. Украинските защитници отблъснаха руските войски с повече от 11 км на южния фронт, близо до пресечната точка на Днепропетровска, Донецка и Запорожка области, и тези дребномащабни атаки постепенно подкопават руския контрол.