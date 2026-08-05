Нови маршрути, автобуси: Какви промени предстоят в столичния градски транпспорт?

В София започва най-мащабното обновяване на градския транспорт. "Сумата е предизвикателна за бързо усвояване, но ефектът от инвестициите ще бъде голям за града. Ще ги допълним с още 177 млн. евро, с които ще се закупят 20 трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Експерти създадоха маршрутна схема, с която всички южни квартали ще получат много по-надежден транспорт", заяви зам.-кметът на Столичната община, отговарящ за "Транспорт и градска мобилност", Виктор Чаушев в "България сутрин".

Нови тролейбусни линии и по-чест транспорт

Тролейбусните линии стават 15 на брой, като всички нови линии ще се движат на интервал от 10-15 минути, в пиковите моменти - на 6-7 минути, обясни той.

"Пътната мрежа може да поеме това натоварване, въпрос на организация е. В момента придвижваме процедурите за зарядни станции, за да пуснем електробусите веднага, когато дойдат. Работи се и по промяна на цикъла на светофарите. Електробусите ще дойдат май месец. Тролейбусите ще идват на етапи - лятото на другата година до есента. Трамваите имат срок да дойдат до 3 години, но предполагаме по-рано, до 2028 г.", допълни Чаушев за Bulgaria ON AIR.

"Работим с комплексен подход, защото не е важно инвестициите само да бъдат гласувани. Важно е как ще се експлоатира и поддържа. Ще има част от 190 млн. евро за пътна инфраструктура. В петък имаме обществено обсъждане и след това започва административна процедура", коментира гостът.

Нови автобуси и подобряване на условията за шофьорите

По думите му за депо "Банишора" има цялостна концепция, с която да бъде преобразено и да има нови трамваи.

"В автотранспорта с наем ще закупим 200 нови автобуса, което ще подобри положението на водачите. Условията на труд са проблемни за тях. Аварират на линия всеки ден, което е голям проблем. В събота на 15 август работим да бъде пуснато метрото към "Левски Г". Работим и по нови велоалеи, поетапно ще се случи", изтъкна Чаушев.

"Автобусът, който премина през мантинелата на "Цариградско шосе" - превозното средство е старо.

Водачът кара по-нов автобус и не е свикнал с този. Не е бил предупреден как да управлява средството при по-висока скорост", коментира гостът.