София ще има транспорт: Увеличават се заплати, търсят се хора и от чужбина

Столичната община поиска в държавния проектобюджет за 2026 г. да бъдат заложени още 25,4 млн. евро за обезпечаване на градския транспорт.
Само преди дни местната власт подписа споразумение със синдикатите за 5-процентно увеличение на заплатите в сектора, но предупреждава, че без финансовото рамо на държавата системата е изправена пред реален риск от криза.
"Поне този път имаше навременна реакция, за да се предотвратят случките от миналата година да няма транспорт по една седмица. Разбирателството е 62 евро за всеки служител със задна дата от януари 2026 г. Има и около 30 евро увеличение през ваучерите за храна и 5% увеличение по бонусната система, което е около 23 евро, но то не важи за служителите на ЦГМ. Поне за момента е избегнато напрежението от миналата година", заяви председателят на транспортна комисия в Столичния общински съвет Иван Таков в "България сутрин".
По думите му заради липсата на работна ръка се налага да се търсят хора и от чужбина.
"За част от превозните средства за градския транспорт вече се чакат плащания и доставки. Има изключителна необходимост от допълнително служители. Близо 300 шофьори трябват в автотранспорта, което е сериозно количество. Целта ни винаги е била градският транспорт да стане по-добрият вариант от личния автомобил", допълни Таков за Bulgaria ON AIR.
За трамваите се чака повече - над година и половина, две а за тролеите срокът е по-малък - от 6 месеца до година и половина максимум, обясни председателят на транспортна комисия в СОС.
"Днес внасяме доклад за следващото заседание на Общинския съвет, в който подсигуряваме авансите за вече сключените договори за трамваи, тролеи и електробуси. намаляване на паркоместа, намаляване на фините прахови частици. Колко може да си позволи общината ще видим като се представи бюджетът. Надявам се Столичната община да има готовност", изтъкна гостът.
Според него е възможно дефицитът да стане много голям и добре да се търсят средства за допълнително финансиране.
"Имаме първоначален вариант на икономическата рамка с дефицит от над 30 млн. евро. Ще настояваме за по-сериозно финансиране на градския транспорт от страна на държавата, но и адекватен отговор от страна на общината. Трябва децата да се учат на отговорност за опасността от движението по пътя", посочи Таков.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.