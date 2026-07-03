София ще има транспорт: Увеличават се заплати, търсят се хора и от чужбина

Столичната община поиска в държавния проектобюджет за 2026 г. да бъдат заложени още 25,4 млн. евро за обезпечаване на градския транспорт.

Само преди дни местната власт подписа споразумение със синдикатите за 5-процентно увеличение на заплатите в сектора, но предупреждава, че без финансовото рамо на държавата системата е изправена пред реален риск от криза.

"Поне този път имаше навременна реакция, за да се предотвратят случките от миналата година да няма транспорт по една седмица. Разбирателството е 62 евро за всеки служител със задна дата от януари 2026 г. Има и около 30 евро увеличение през ваучерите за храна и 5% увеличение по бонусната система, което е около 23 евро, но то не важи за служителите на ЦГМ. Поне за момента е избегнато напрежението от миналата година", заяви председателят на транспортна комисия в Столичния общински съвет Иван Таков в "България сутрин".

По думите му заради липсата на работна ръка се налага да се търсят хора и от чужбина.

"За част от превозните средства за градския транспорт вече се чакат плащания и доставки. Има изключителна необходимост от допълнително служители. Близо 300 шофьори трябват в автотранспорта, което е сериозно количество. Целта ни винаги е била градският транспорт да стане по-добрият вариант от личния автомобил", допълни Таков за Bulgaria ON AIR.

За трамваите се чака повече - над година и половина, две а за тролеите срокът е по-малък - от 6 месеца до година и половина максимум, обясни председателят на транспортна комисия в СОС.

"Днес внасяме доклад за следващото заседание на Общинския съвет, в който подсигуряваме авансите за вече сключените договори за трамваи, тролеи и електробуси. намаляване на паркоместа, намаляване на фините прахови частици. Колко може да си позволи общината ще видим като се представи бюджетът. Надявам се Столичната община да има готовност", изтъкна гостът.

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Според него е възможно дефицитът да стане много голям и добре да се търсят средства за допълнително финансиране.

"Имаме първоначален вариант на икономическата рамка с дефицит от над 30 млн. евро. Ще настояваме за по-сериозно финансиране на градския транспорт от страна на държавата, но и адекватен отговор от страна на общината. Трябва децата да се учат на отговорност за опасността от движението по пътя", посочи Таков.