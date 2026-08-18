София и Пернишко под димна завеса заради голям пожар в Сърбия

Голям пожар в Сърбия, близо до българската граница, предизвика силно задимяване в части от Софийска и Пернишка област. В засегнатите райони се усеща и мирис на горяла растителност.

От Община Костинброд предупредиха жителите да бъдат особено внимателни и публикуваха препоръки за безопасност.

Хората се съветват да държат прозорците и вратите на домовете си затворени, да ограничат престоя си на открито и да избягват физически натоварвания навън, докато задимяването продължава.

Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хората с дихателни проблеми. При затруднено дишане или неразположение е необходимо да бъде потърсена медицинска помощ.

От общината призовават гражданите да запазят спокойствие и да следят официалните съобщения на компетентните институции.