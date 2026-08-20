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Компаниите търсят хора с опит от 3-5 години, по-трудно дават шанс на младите

AI замества хората, в рамките на 2-3 години ще тръгнем наобратно

20.08.2026 | 10:38 ч. 4
Bloomberg TV Bulgaria

Bloomberg TV Bulgaria

Българският пазар на труда навлиза в период на плавно, но трайно охлаждане, което се изразява в ръст на безработицата и спад на броя на свободните позиции. Младежите и хората без достатъчно опит срещат все по-големи трудности при намирането на работа, докато компаниите стават по-предпазливи при наемането. Изкуственият интелект вече оказва влияние върху някои професии, а очакваното увеличение на минималната заплата трябва да бъде балансирано спрямо възможностите на бизнеса. Това коментира Георги Първанов, експерт по човешки ресурси, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Пазарът на труда се насочва към по-голям баланс между търсещи и предлагащи работа, като броят на свободните позиции постепенно намалява. Според Първанов безработицата може да продължи да се увеличава през септември и октомври, без обаче да се очакват резки сътресения.

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„Пазарът на труда върви към леко обръщане, т.е. от доминирания сега от търсещите работа се отива към някакъв баланс. Има, за съжаление, и плавен, траен спад на броя на отворените позиции. Очаквам да продължи тенденцията за увеличаване на безработицата през септември-октомври с подобни нива. Не очакваме нищо драстично, вероятно ще стигнем от сегашните 5,4% до 6%, може и отгоре на процента.“

Младежите срещат все по-труден достъп до пазара на труда

При младите специалисти проблемът е свързан както с по-предпазливото наемане от страна на компаниите, така и с разминаване между очакванията на кандидатите и нуждите на бизнеса. Компаниите предпочитат хора с поне няколко години опит, докато младите често имат нереалистично високи очаквания за заплащане и условия на работа.

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„Компаниите търсят по-скоро хора с опит, поне 3-5 години и повече, и е по-трудно да дадат шанс на младите. И като че ли в момента, от поне няколко месеца, търсенето и предлагането на пазара по-трудно се срещат в сегмента млади специалисти.“

AI и пазарът на труда

Изкуственият интелект вече оказва влияние върху заетостта, включително в човешките ресурси и IT сектора. По наблюдения на Първанов в България има случаи на оптимизация на HR екипи, а компаниите все по-често използват AI при позиции като програмисти и копирайтъри.

„Ние сме в момента във фаза, където AI замества хората. Аз очаквам, че в рамките на 2-3 години ще тръгнем наобратно. Има вече и доста разочарование от имплементацията на AI, прави доста грешки, но за момента, особено за ниските нива позиции, като програмисти и копирайтъри, компаниите нерядко предпочитат AI решения, а не да наемат хора. И в България.“

Минималната заплата

По отношение на минималната работна заплата Първанов очаква труден компромис между синдикатите и бизнеса. Според него рязко увеличение би създало проблеми за сектори, които разчитат на по-ниско платен труд, докато замразяването на възнаграждението също не е реалистично.

„Няма как да няма увеличение на минималната заплата, всички виждаме какво случва по магазините и каква е инфлацията у нас, т.е. първоначалните идеи да бъде замразена, за мен са нереалистични. Ще бъде увеличена, според мен, в този порядък на 30-40 евро.“

Първанов очаква и оптимизациите в държавната администрация да продължат, като прогнозира съкращения от порядъка на 5-10% от заетите в публичния сектор. Според него процесът трябва да бъде съпроводен с преквалификация на освободените хора в частния сектор.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria

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Тагове:

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