Промени в движението по магистрали „Тракия“ и „Хемус“ заради ремонт

От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“ на територията на Софийска област, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По АМ „Хемус“ на 17 август (понеделник) дейностите ще се извършват в периода от 8 ч. до 16 ч. в отсечката от 10-и до 12-и км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата.

Отново на АМ „Хемус“ от 17 до 19 август между 7 ч. и 15 ч. ще се премахва растителност в средна разделителна ивица в отсечката межди 61-и и 70-и км, като при реализация на поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна. Трафикът ще се осъществява в активната лента, като необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

На 18 и 19 август в периода от 8 ч. до 16 ч., ще се работи в средната разделителна ивица в участъка от 12-и до 14-и км на АМ „Хемус“. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна и ще се осъществява в активната.

На 20 и 21 август от 8 ч. до 16 ч. ще се премахва крайпътна растителност в отсечката между 53-и и 54-и км на „Хемус“. При реализация на работите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява без ограничения в активна и изпреварваща лента.

По АМ „Тракия“ ще се работи в понеделник-17 август, в интервала между от 8:30 ч. и 16 ч. в участъка от 13-и до 21-ви км в поскока София. При изпълнение на планираните дейности ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.