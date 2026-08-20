Морбили продължава да се разпространява, №1 сме в Европа с 534 случая

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова каза, че България е на първо място в Европа по регистриран случай на морбили. До 18 август доказаните случаи са 534.

Пред Нова тв проф. Христова каза още, че през последните две години има голям брой регистрирани случаи на инфекциозното заболяване.

Епидемичният взрив започна в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. Това означава, че броят на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. “Случаите не растат, но и не изчезват. Тоест тази епидемия си тлее и трупа случаи“, обясни проф. Христова.

Над 91-92% от доказаните случаи са потвърдени в референтната лаборатория на НЦЗПБ. Останалите са регистрирани като възможни или вероятни случаи без лабораторно потвърждение.

Особено притеснителни са данните за ваксинационния статус на заболелите. Според изследванията на специалистите от НЦЗПБ над 60% от хората, които са били обявени за ваксинирани, но са се разболели, всъщност не са били ваксинирани.

Сред останалите голяма част са хора само с една доза, тоест с незавършен имунизационен цикъл. "Една доза не означава липса на защита, но не осигурява достатъчно надежден и продължителен имунитет", обясни медицинският експерт.

Имунизационен календар

Имунизационният календар предвижда първата доза от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола да се поставя на 13-месечна възраст, а втората - на 12 години.

Проф. Христова подчерта, че ваксината е с много висока ефективност - над 90-95%.

Случаите на морбили са концентрирани основно в три области - около 50% са регистрирани във Враца, около 30% в Плевен и около 15% в Ловеч. Именно в Ловеч е отчетен и най-високият дял на заболели без поставена ваксина - около 70% от изследваните случаи.

Един от сериозните проблеми са случаите, при които ваксина е отчетена като поставена, без реално да е извършена имунизация. Професор Христова успокои хората, които са с пълен имунизационен курс - че са добре защитени срещу заболяването.