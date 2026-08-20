Баща нападна с нож сина си през нощта в Горна Оряховица

Баща нападна с нож собствения си син в Горна Оряховица, като вече е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщи полицията във Велико Търново.

В 03:10 ч. тази нощ е получен сигнал от жена, че на сина ѝ е причинена телесна повреда от неговия баща. Установено е, че в Горна Оряховица при възникнал скандал 56-годишен мъж нанесъл порезни рани с нож по ръцете и гърдите на 37-годишния си син.

След преглед в Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново пострадалият е освободен. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.