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Баща нападна с нож сина си през нощта в Горна Оряховица

Сигналът е подаден тази нощ от майката на пострадалия

20.08.2026 | 10:22 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Баща нападна с нож собствения си син в Горна Оряховица, като вече е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщи полицията във Велико Търново.

В 03:10 ч. тази нощ е получен сигнал от жена, че на сина ѝ е причинена телесна повреда от неговия баща. Установено е, че в Горна Оряховица при възникнал скандал 56-годишен мъж нанесъл порезни рани с нож по ръцете и гърдите на 37-годишния си син. 

След преглед в Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново пострадалият е освободен. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

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Тагове:

Горна Оряховица домашно насилие МВР полиция
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