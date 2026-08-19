България е потърсила информация от Обединеното кралство заради статията на „Файненшъл Таймс”

Не се водя от статии във вестниците, а от документи, които получавам от нашите служби. Вчера получих документ от Служба „Военно разузнаване”, където ясно е записано пряка заплаха за националната сигурност няма, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че за базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, са предприели всички възможни мерки, включително са подсигурени мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация.

По думите му министърът на отбраната на Италия също е отговорил, че не би посъветвал „Файненшъл Таймс” да излиза с такива изявления. „Аз бих споделил неговото мнение. Това са мнения, които всяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби, ежедневно при това, следим положението и към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма”, добави военният министър.

НАТО изрази готовност да реагира на всяка заплаха по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа.

Днес потърсихме информация от Обединеното кралство във връзка с тази статия. Промяна в средата за сигурност няма”, категоричен беше Стоянов.

Иран „играе неговата си игра като част от конфликта със САЩ“, но България не е част от конфликта, а ние изпълняваме ангажиментите си като съюзник и имаме договор със САЩ, каза той в отговор на въпрос за това, че в статията се цитират „източници от Иран“ и дали е възможно това да е игра на дипломация.

„Файненшъл Таймс”: Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България

„Документите, които изготвя Служба „Военно разузнаване”, отиват при министър-председателя, при председателя на Народното събрание и при президента на Републиката, така че те разполагат с документите, с които разполагам и аз”, посочи още той.

По-рано днес на сайта на в. „Файненшъл таймс“ бе публикувана информация, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Британското издание се позовава на два „вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран.

„Иран гледа към американски военни цели в Европа, ако (президентът на САЩ) Доналд Тръмп ескалира войната, твърдят запознати“, гласи заглавието на „Файненшъл таймс“.