Безмер, US самолетите и F-16 скараха Шаламанов и Каракачанов

Американские самолети на авиобаза “Безмер” скараха бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов и Велизар Шаламанов.

Пред БНТ Шаламанов коментира, че след направените ремонти на летището в Безмер, то е способно да приеме такива големи самолети - да ги обслужва и домакинства.

“Това е добре, защото показва високо ниво на оперативна съвместимост и отбранителни способности на България. Споразумението, ратифицирано още 2006 г., е работещо и позволява България и САЩ да поддържат отношения на стратегическо партньорство”, на мнение е Шаламанов.

Бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов подчерта обаче, че подобни теми водят до разделение на обществото. Така се е получило и сега.

Заварено положение

По думите му споразумението, подписано от Станишев и ратифицирано по-късно, не обвързва страната ни задължително да приемаме американски самолети.

"Сегашното правителство завари едно положение, при което правителството на ГЕРБ и ДПС, излъгвайки цялото българско общество, че самолетите на аерогара София били за учение, били временно. Сегашното правителство имаше два варианта - или ги изгонваше окончателно, или ги преместваше. Най-неподходящото място за тези самолети цистерни, които участват в реални бойни действия, не е на аерогара София", категоричен е Каракачанов.

Шаламанов припомни, че в началото на управлението си Радев отказа да продължи престоя на самолетите на летището в София.

“И това е ново искане, съвсем конкретно ориентирано към логистично подпомагане чрез зареждане във въздуха. Дали е целесъобразно - в наш национален интерес е ние да развием стратегическо партньорство със САЩ и да се позиционираме в НАТО, която има глас и допринася за сигурността. Решението на целесъобразно", добави Шаламанов.

Каракачанов обаче подчерта, че когато една страна е партньор, каквато е България, би следвало “да се сещат за теб не само когато имат нужда”.

“Ние сме партньори с Щатите. Но както видяхме самолетите, за които още сключихме договори още 2018 г. се забавиха с две години, не по наша вина. Вторите 8 самолета F-16 също ще се забавят. Няма нещо, което ние сме придобили и да не ни е струвало скъпо. Партньорството не е само, когато те ползват като магарето на сватба, аз партньорството го разбирам като взаимен процес", каза екс министърът на отбраната.

Спор заради F-16

“Неуредиците около F-16 са в това, че ние нямаме подготвени пилоти 7 години след като сме платили самолетите и че инфраструктурата в Граф Игнатиево е четири пъти по-скъпа спрямо заявеното и още не е завършена, посочи Шаламанов.

Тезата му обаче не се хареса на Каракачанов:

"Въобще не е вярно, че самолетите са се забавили, защото пилотите не са били готови", категорично заяви Каракачанов и добави: “За обучението на пилотите ни изръсиха с доста повече пари от необходимото. Второ - по вина на американската страна първите F-16 бяха забавени с две години", добави той.

Ако бяха дошли F-16 щяха да стоят в хангарите, както стоят и днес, изрази мнение Велизар Шаламанов. В отговор Каракачанов заяви: "Значи те са ни наблюдавали, че ние не сме готови с хангарите и затова не са ги доставили".